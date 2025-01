VERSO BENEVENTO-CATANIA: Gega confermato nel terzetto difensivo dal 1′?

Italo-albanese di 23 anni, il difensore Ertijon Gega ha totalizzato a fine 2024 la quarta presenza in campionato con la maglia del Catania. Prestazione positiva al ritorno in campo dopo l’infortunio alla spalla, confermando quanto di buono evidenziato nella precedente apparizione da titolare con il Trapani in campionato. In vista di Benevento-Catania, mister Toscano potrebbe concedergli una nuova opportunità. In tal caso completerebbe il terzetto arretrato con Castellini e Quaini, riproponendo di fatto lo stesso assetto difensivo che ben si è comportato al cospetto del Sorrento. Su Gega è pronto a scommettere il Direttore Sportivo Daniele Faggiano, che qualche anno fa lo portò alla Sampdoria dalla Cavese.

