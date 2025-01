MERCATO – Da Avellino: “Patierno-Catania, al momento nessuna conferma”

Nel corso della trasmissione ‘La Tana del Lupo’, su Sport Channel 214, si commentano i rumors di mercato delle ultime ore legate ad un presunto interesse manifestato dal Catania nei confronti del bomber dell’Avellino Cosimo Patierno. I colleghi non confermano tale indiscrezione: “Al momento non trova conferme – sottolineano –, di certo ad oggi Patierno non è un calciatore in vendita ed è uno dei punti di forza di questo Avellino. Tra l’altro se cedi Patierno dovresti prendere un giocatore più forte di lui per sostituirlo, e non è semplice in questo momento. Anche perchè chi ha un calciatore con queste caratteristiche in rosa difficilmente se ne priva a gennaio”.

