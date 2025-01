MERCATO: il Catania torna sulle tracce di Redan

Avellino che potrebbe assumere la decisione di far partire nelle prossime ore l’attaccante olandese Daishawn Redan, giocatore che ha segnato 4 gol nella stagione regolare (2 dei quali contro il Catania) effettuando un assist. E proprio il Catania fa registrare un nuovo interessamento nei confronti del giocatore il cui cartellino apparteneva al Venezia, secondo quanto informano i colleghi de La Casa di C.

Autore di 11 gol e due assist nella passata stagione con la maglia della Triestina, già in estate rappresentava un profilo valutato con attenzione dal Direttore Sportivo Daniele Faggiano. Dopo avere avviato contatti con l’entourage del calciatore, il discorso non venne approfondito mentre l’Avellino si mosse con decisione riuscendo a portare a termine una trattativa non semplice. Adesso il Catania ci riprova. Anche Feralpisalò e Triestina (sarebbe un ritorno, ndr) sulle tracce del calciatore classe 2001, legato contrattualmente all’Avellino fino a giugno 2028.

