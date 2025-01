ORA E’ UFFICIALE: Allegretto nuovo difensore del Catania

L’AZ Picerno aveva pubblicato giovedì pomeriggio il comunicato stampa, poi rimosso. Nelle ultime ore è stata formalizzata la cessione al Catania del difensore Andrea Allegretto. Questa la nota ufficiale diffusa dal club rossazzurro dopo avere completato tutti i dettagli relativi all’operazione:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AZ Picerno il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Allegretto, che si lega contrattualmente alla nostra società fino al 30 giugno 2026. Nato a Pozzuoli (Napoli) il 16 gennaio 2001, il difensore centrale ha completato la crescita calcistica nelle squadre under 17 della Spal e del Bari. Dopo il debutto in D con l’Olympia Agnonese, ha ottenuto nel 2021 con l’AZ Picerno la promozione in Serie C, categoria in cui ha già collezionato 77 presenze conquistando per tre stagioni consecutive l’accesso ai playoff”.

