MERCATO: Matino, passo indietro dell’Avellino

Sembrava molto vicino a concretizzarsi il passaggio all’Avellino del difensore di proprietà del Bari Emmanuele Matino. In effetti ha rappresentato la prima scelta per il club irpino dopo avere ingaggiato Gianmarco Todisco dal Sorrento. Negli ultimi giorni però la società biancoverde ha effettuato nuove riflessioni in attesa di determinate rassicurazioni sulle condizioni fisiche dell’ex Cavese, accostato nei giorni scorsi anche al Catania.

Nonostante Matino abbia fatto ritorno in panchina a Bari, essendo quindi rientrato dall’infermeria, l’Avellino non è più così convinto di affondare il colpo concentrando le proprie attenzioni nei confronti di difensori ritenuti più pronti sotto il profilo fisico. Il Catania, invece, ha effettuato un sondaggio qualche settimana addietro, non andando oltre.

