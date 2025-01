MERCATO: Catania, per la porta c’è anche l’ipotesi Iannarilli

Non solo Vincenzo Fiorillo. Estremo difensore attualmente in forza alla Salernitana, Fiorillo non è l’unico profilo valutato dal Catania per la porta. Dopo l’ingaggio di Alessandro Farroni, che ha esordito nella sconfitta di Benevento, salta fuori una nuova ipotesi di mercato legata ad un eventuale ingaggio del 34enne ex Ternana Antony Iannarilli. Portiere titolare in forza all’Avellino contrattualmente legato agli irpini fino a giugno 2026 e già accostato in passato alla società etnea, secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C piace al Catania. Rossazzurri che, lo ricordiamo, aspettando il rientro dall’infermeria di Klavs Bethers hanno inserito nella lista dei cedibili il lettone Marius Adamonis.

