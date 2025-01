MERCATO: Reggina, sondaggio per Rapisarda

Non solo Adriano Montalto e Rocco Costantino. La Reggina, club ambizioso militante in Serie D, sonda il terreno per un altro calciatore di proprietà del Catania, il laterale destro Francesco Rapisarda. Secondo informazioni raccolte da seried24.com, è concreto l’interesse per il calciatore catanese classe 1992, che lunedì ha svolto parte della seduta di lavoro al Cibalino con la squadra. La società calabrese ci prova, vuole innalzare la qualità della rosa a disposizione per vivere una seconda parte di campionato da protagonista.

