STATISTICHE: il Catania è la squadra che manda in gol più giocatori nel girone C

Una qualità importante nel contesto di squadra è anche la capacità di trovare la via del gol attraverso il contributo in fase realizzativa di più giocatori. Al momento il Catania è andato a segno 31 volte in questo campionato, in tutti i casi con 15 calciatori differenti. E’ il numero più alto nel girone C di Serie C, con i rossazzurri davanti a rivali come Avellino, Benevento (entrambe a quota 13), Trapani (11), Audace Cerignola (10) e Monopoli (9).

Segno che esiste una base solida su cui lavorare allo scopo di intraprendere un percorso diverso nella seconda metà del campionato. Se solo la formazione allenata da mister Toscano abbinasse il dato in questione riuscendo ad incrementare significativamente il numero di gol realizzati nel girone di ritorno, potrebbe davvero risalire la classifica. In attesa di novità confortanti in sede di calciomercato.

