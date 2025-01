MERCATO: Verna, la Ternana insiste

Non solo Cosimo Chiricò. Secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C, la Ternana continua a pressare per il centrocampista Luca Verna. Classe 1993, l’ex Catanzaro rappresenta da tempo un obiettivo di mercato della società rossoverde. Fino a questo momento, alle pendici dell’Etna, ha deluso le attese. Da più di un mese, inoltre, Verna parte sistematicamente dalla panchina con prestazioni sottotono. Se la trattativa per il passaggio alla Ternana dovesse andare a buon fine, per il giocatore si tratterebbe di un ritorno in Umbria dopo l’esperienza nelle fere risalente a cinque anni fa.

