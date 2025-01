MERCATO: Catania e Ternana provano a sbloccare l’operazione Chiricò

C’è un corposo monte ingaggi da abbattere in casa Catania. Pesano, in tal senso, i contratti dei fuori lista ed è così dall’inizio della stagione. Soprattutto Cosimo Chiricò. Da qualche giorno prosegue la trattativa con la Ternana per il passaggio dell’attaccante in rossoverde. Dialogo tra le parti con anche possibili contropartite da inserire nell’operazione. Al momento non c’è accordo ma i due club continuano a lavorare per definire la cessione. Avendo Chiricò il contratto in scadenza a giugno, si potrebbe anche ratificare l’intesa per la risoluzione consensuale ma, ovviamente, anche in questo caso si dovrebbe raggiungere un accordo economico tra le parti.

