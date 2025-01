STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania con poco peso specifico, ultimamente avversarie in gol con troppa facilità. Toscano, discorso ha una sua logica ma rischio boomerang”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Anteprima Corner’, il giornalista Alessandro Vagliasindi si è espresso sul ko riportato dal Catania in casa contro la Juventus Next Gen. Ecco quanto evidenziato:

“La partita ci ha confermato a mio avviso due cose. La prima, che questa è una squadra che anche per via dell’assenza di alcuni giocatori – per esempio Di Tacchio, Sturaro e Di Gennaro – ha poco peso specifico, una struttura troppo leggera per quanto riguarda le peculiarità del girone C di Serie C. E’ una considerazione che emerge in tutte le contingenze della partita dove, per esempio, si deve lottare sulla seconda palla. Ci deve essere una particolare qualità sul piano strutturale che le avversarie di turno invece portano dalla loro parte. Sono fattori che stanno venendo fuori partita dopo partita. Domenica le contemporanee assenze di tre giocatori di una certa struttura e volume atletico – appunto Di Tacchio, Sturaro e Di Gennaro – secondo me hanno fatto balzare all’occhio questo aspetto in maniera assolutamente evidente”.

“E poi emerge quello che ormai è una costante delle ultime settimane, la scarsa tenuta difensiva, intesa come fase difensiva che presenta il conto, perchè gli avversari vanno in gol con troppa facilità. Lo abbiamo visto anche domenica. Il lavoro di gruppo in fase difensiva è molto meno efficace rispetto alla primissima parte di stagione, con l’aggravio che alcuni calciatori fino a quel momento insostituibili o quasi, come Di Gennaro e lo stesso Bethers, non si possono regalare a nessuno, anche se Farroni non ha assolutamente demeritato contro la Juventus Next Gen. Di Gennaro era evidentemente il perno del reparto difensivo. L’infortunio che lo ha tirato fuori ai primi di gennaio è un fattore che purtroppo sta pesando in maniera evidente e rilevante“.

“Il discorso di Toscano nel post gara ha una sua logica, in qualche modo è una palla che passa alla dirigenza. Rappresenta un monito per dire di fare in fretta sul mercato perchè servono urgentemente dei correttivi. Ma è altrettanto vero che dichiarazioni di questo tipo possono anche essere un boomerang, perchè in considerazione dell’incertezza sulle tempistiche legate al mercato, questi giocatori fino alla fine di gennaio li devi allenare e utilizzare. Fare determinati passaggi a mio avviso può allentare il rapporto tra Toscano e una parte del gruppo di calciatori in odore di partenza”.

“Inglese? Una delle note meno amare della partita di domenica. Anche in una giornata di penuria da un punto di vista offensivo, ha avuto la palla buona in poche occasioni, tra queste ha colpito la traversa in un momento che avrebbe forse potuto cambiare l’inerzia della partita se invece la conclusione fosse andata dentro. Solo nella sconfitta di Benevento una marcatura di Inglese non è coincisa con un risultato positivo per il Catania. Questo testimonia quanto è importante la vena realizzativa di Inglese per il Catania“.

