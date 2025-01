PAGELLE DI REPARTO: Inglese e Jimenez illudono, i cambi non rendono e sfuma la vittoria

Sconfitta per 3-2 del Catania sul campo del Benevento. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella ventunesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 5.5

Il consueto blackout distrugge quanto di buono si era cercato di fare per oltre un’ora di gioco. Nel primo tempo soltanto Gega aveva patito qualche scorribanda di Lamesta, per il resto invece il reparto difensivo aveva saputo tenere botta alle bocche di fuoco del Benevento. Due minuti da incubo cancellano quanto fatto di buono

Il migliore in difesa: –

Farroni 5.5, Castellini 6, Quaini 6, Gega 5, Anastasio 5.5

CENTROCAMPO 6+

Per larghi tratti una prestazione di grande personalità, poi i cambi distruggono il giocattolo e le conseguenze sono catastrofiche. C’è grande qualità e un buon assortimento in potenziale.

I migliori a centrocampo:

Jimenez 7.5 – Calciatore di grande livello, numeri d’alta scuola e intensità da vendere. Ad un certo punto, dopo aver dato tutto, ha dovuto lasciare il campo a causa di un affaticamento muscolare.

Raimo 6.5, Guglielmotti 5.5, De Rose 6.5, Carpani 6, Verna 5, Di Tacchio 5.5

ATTACCO 6+

Stoppa e Inglese, con il supporto di Jimenez, riescono a mettere in difficoltà diverse volte la difesa della capolista. I ricambi scelti per il reparto offensivo non sono stati all’altezza.

Il migliore in attacco

Inglese 7 – Segna ancora, dimostrando di essere in un momento di forza. Crea altre volte i presupposti per andare in gol, ma il portiere avversario abbassa la saracinesca.

Stoppa 6.5, D’Andrea 5

ALLENATORE: Toscano 5

Cruciale il momento in cui le due squadre hanno cambiato volte con le sostituzioni. Il processo di crescita del Catania passa da un adeguamento della rosa, ma anche da un atteggiamento diverso. Poteva essere la partita della svolta, ma così non è stato. L’impressione è che il tecnico abbia steccato la lettura del momento chiave del match.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***