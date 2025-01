PICERNO-CATANIA: designato Leone. Precedenti, curiosità e statistiche dell’arbitro

Sono stati designati gli arbitri per la 23/a giornata del campionato di Serie C. Picerno-Catania, in programma domenica 19 gennaio e valida per il girone C sarà diretta da Domenico Leone della sezione di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra (Roma 2) e Giuseppe Luca Lisi (Firenze). Quarto ufficiale Riccardo Tropiano (Bari).

Un precedente con il Catania per il “fischietto” originario di Trinitapoli: la sconfitta per 1-0 con gol di Caturano al 35′ sul campo del Potenza risalente al 5 novembre 2023, ultima gara del tecnico Luca Tabbiani sulla panchina rossazzurra, esonerato. Ha diretto, invece, tre gare del Picerno, attualmente imbattuto: il 2-2 col Sorrento nella stagione 2020/21 (Serie D), il 4-0 inflitto al Giugliano il 21 settembre 2023 e l’affermazione per 5-1 al cospetto del Monterosi Tuscia l’11 marzo 2024.

Dopo aver fatto tutta la trafila di arbitro (giovanile, Prima Categoria, Promozione, Eccellenza, Serie D), a luglio 2021 Leone è stato promosso in Serie C. Il 27 ottobre di qualche anno fa ha esordito in Serie B come quarto uomo in occasione della sfida tra Cosenza e Ternana. L’arbitro pugliese ha diretto in Serie C 42 partite estraendo 190 cartellini gialli e 12 cartellini rossi, di cui 4 per somma di ammonizioni, fischiando 11 calci di rigore.

Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 19 vittorie per le squadre di casa, 11 pareggi e 12 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque chiara prevalenza di successi casalinghi. Considerando le sole gare del girone C di Serie C, invece, Leone ha diretto 9 incontri estraendo 38 cartellini gialli e concedendo 3 rigori con un bilancio di 5 vittorie interne, 1 risultato di parità e 3 affermazioni esterna.

In questa stagione, nel gruppo C, l’ultima gara arbitrata è stata Trapani 1-2 Benevento. Match contestatissimo dai granata che ha mandato su tutte le furie il presidente Valerio Antonini, commentando così l’arbitraggio: “Un mio giocatore ha detto che l’arbitro non vedeva l’ora di fischiare un rigore. Uno dei dirigenti della procura è venuto da me per dire che c’era rigore netto a favore del Trapani. La squadra dopo il rigore concesso al Benevento si è innervosita, avendo la sensazione che l’arbitro fosse nettamente a favore degli altri. Questa è una partita truccata ed essere stato a bordo campo mi ha fatto vedere meglio gli atteggiamenti, da provocatore, dell’arbitro”.

