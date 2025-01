MERCATO – Stampa aretina: “Arezzo, sotto osservazione D’Andrea”

Accostato nei giorni scorsi all’Audace Cerignola ed al Pescara, l’attaccante del Catania Filippo D’Andrea rappresenta un profilo tenuto sotto osservazione anche dall’Arezzo, altra squadra militante in Serie C (girone B, ndr). E’ quanto assicura il periodico sportivo Amaranto Magazine.

Riportando un estratto dell’articolo, si evidenzia che il Catania “lo aveva pagato 120mila euro in estate, acquistandolo dal Cerignola e mettendolo sotto contratto fino al 2027”. Il giocatore, autore di 16 gol e 5 assist con i pugliesi nella passata stagione, “non ha reso secondo le aspettative in Sicilia (16 presenze, un gol) e potrebbe essere ceduto in prestito per sei mesi. Al momento l’Arezzo non ha formulato offerte al Catania ma questo profilo è tenuto sotto osservazione”, si legge.

