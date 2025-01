PICERNO-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Anastasio in difesa, Lunetta titolare

Le formazioni ufficiali di AZ Picerno e Catania, avversarie allo stadio “Donato Curcio” per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Mister Toscano sceglie Anastasio braccetto sinistro al posto di Gega e Lunetta a centrocampo. Per il resto confermato lo stesso undici di domenica scorsa con Carpani e Stoppa alle spalle di Inglese, Farroni a difesa dei pali. Tra le fila del Picerno Maselli vince il ballottaggio con De Ciancio, Esposito preferito a Petito.

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Manetta, Nicoletti, Guerra (VC); Maselli, Franco; Energe, Maiorino, Esposito (C); Bernardotto.

A disp. di Tomei: Merelli, Ragone, Allegretto, Palazzino, Volpicelli, Papini, De Ciancio, Petito, Cardoni, Graziani.

CATANIA (3-4-2-1): Farroni; Castellini (VC), Quaini, Anastasio; Raimo, Jimenez, De Rose (C), Lunetta; Carpani, Stoppa; Inglese.

A disp. di Toscano: Dini, Butano, Ierardi, Allegra, Celli, Sturaro, Forti, Ortoli, Di Tacchio, Lunetta, Guglielmotti, Privitera, Corallo, Montalto.

