PICERNO-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro l’AZ Picerno allo stadio “Donato Curcio” per la 23a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo essere usciti sconfitti anche dal confronto interno con la Juventus Next Gen, tornano a giocare fuori casa ottenendo un punto dalla trasferta lucana.

Risultato nel complesso giusto per la prestazione offerta dalle due squadre che si sono sostanzialmente equivalse. Tanti sbadigli nel corso del primo tempo con una importante occasione per andare a segno sia da una parte che dall’altra. Match più vivace nella ripresa. Carpani al minuto 64 porta in vantaggio il Catania, i padroni di casa rispondono con la rete messa a segno al 82′ dal neo entrato Petito per il definitivo 1-1. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: AZ Picerno 1-1 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

