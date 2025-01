QUI CATANIA: ecco quanto risparmia il club dalle uscite di Chiricò e D’Andrea

Risoluzione consensuale ratificata con Cosimo Chiricò, prestito all’Audace Cerignola con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni (eventuale promozione in B degli ofantini) per Filippo D’Andrea. Recentemente il Catania ha formalizzato due uscite che consentono al club di risparmiare sui costi di gestione 400mila euro (fonte Telecolor). Pesava soprattutto l’ingaggio di Chiricò, giocatore che fin dagli sviluppi della campagna estiva di calciomercato non rientrava nei piani tecnici del Catania.

La somma risparmiata sui movimenti in uscita dei due calciatori servirà parzialmente ad effettuare i prossimi innesti. Qualcos’altro la società rossazzurra farà ancora un pò in tutti i reparti, soprattutto quello difensivo – come rimarcato dallo stesso mister Toscano – dopo avere prelevato nella sessione invernale del mercato, finora, Farroni, Dini, Del Fabro e Dalmonte. Ovviamente previste anche altre cessioni, in primis si cercano soluzioni adeguate per i fuori lista.

