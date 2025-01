DALMONTE: “Catania, sono carico. Puntiamo a disputare un buon finale di stagione, daremo tutto”

Le prime dichiarazioni del neo rossazzurro Nicola Dalmonte dopo l’allenamento svolto ieri mattina, ai canali ufficiali del Catania:

“Le sensazioni sono positive. Ho trovato un bel gruppo. Tanti li conosco già, sono molto contento. Vediamo d’iniziare al meglio quest’avventura. Si è presentata l’opportunità di giocare nel Catania, società e mister ci tenevano particolarmente affinchè la trattativa si concretizzasse. Approdo in un club importantissimo, Catania è una vetrina importante per me. Spero che le mie caratteristiche si incastrino bene con la filosofia di calcio dell’allenatore. Il modulo adottato dal mister mi piace, ho già giocato in questo sistema di gioco in passato quindi dovrei trovarmi bene”.

“Ho visto l’altro giorno la gara vinta contro il Giugliano. E’ stata un’ottima vittoria, puntiamo a disputare un buon finale di stagione e vediamo cosa viene fuori. Ai tifosi dico che siamo qua e faremo di tutto per portare a casa il miglior risultato possibile. E’ la mia prima esperienza nel girone C. Ho visto molto equilibrio in campionato con tante squadre che si contendono la vetta della classifica ma anche la zona playoff, ci attendono tutte gare difficili, bisognerà sempre trovare la soluzione giusta per fare risultato”.

“Dal mio punto di vista conta soprattutto avere fiducia in se stessi, credere sempre in quello che si fa, avere un buon feeling con il gruppo e dare tutto in campo. Ho parlato con il mister ed il vice presidente, mi hanno presentato la squadra facendomi anche capire cosa significa giocare a Catania. Sono carico per iniziare questa nuova esperienza“.

