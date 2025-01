RADIOMERCATO: i nomi accostati finora al Catania nella sessione invernale

Tanti calciatori proposti o direttamente contattati dalla dirigenza del Catania. In determinati casi la società etnea ha dato la propria disponibilità ad intavolare una trattativa, in altri si è parlato di semplici rumors, ipotesi o poco più, in altri attenzione limitata al semplice pour parler, in altri non si è trovata la quadra o non c’è mai stato nulla di concreto.

Normalissime dinamiche di mercato che portano qualsiasi società a fare poi una selezione, decidendo su chi affondare i colpi. Come ogni anno riepiloghiamo tutti i nomi accostati al Catania dai principali organi di informazione sportiva nell’attuale sessione di calciomercato. In grassetto le operazioni da considerarsi ufficiali.

PORTIERI

Andrea Dini (Catanzaro)

Vincenzo Fiorillo (Salernitana)

Gianluca Saro (Cremonese)

Antony Iannarilli (Avellino)

Alessandro Farroni (svincolato)

DIFENSORI

Emmanuele Matino (Bari)

Daniele Liotti (Avellino)

Giuliano Laezza (Vicenza)

Gianmarco Todisco (Sorrento) ==>> si è trasferito all’Avellino

CENTROCAMPISTI

Nermin Karic (Trapani)

Marco Garetto (Rimini)

ATTACCANTI

Stiven Shpendi (Carrarese)

Cosimo Patierno (Avellino)

Simone Corazza (Ascoli)

Davide Merola (Pescara)

