RAIMO: si è spento il nonno, Aldo Agroppi

Ricoverato nei giorni scorsi in terapia intensiva per una polmonite bilaterale, si è spento all’età di 80 anni Aldo Agroppi, una delle più grandi bandiere del calcio italiano. A cavallo fra gli anni ’60 e ’70 uomo-simbolo del Torino, è morto a Piombino, sua città natale.

Agroppi iniziò il proprio percorso col Torino sin dalle giovanili per poi girovagare fra Genoa, Ternana e Potenza prima di tornare, nel 1967, al Torino in pianta stabile. Le due Coppa Italia vinte entrambe contro il Milan gettarono le basi per quella che poi divenne la squadra capace di conquistare lo scudetto nel 1975-76. Ha intrapreso anche la carriera di allenatore guidando le giovanili del Perugia, poi la prima squadra dello stesso club umbro, del Pisa, del Padova, della Fiorentina, del Como e dell’Ascoli.

Alessandro Raimo, laterale destro attualmente in forza al Catania, è uno dei nipoti di Aldo Agroppi. Lo stesso Raimo, di recente, ha parlato del suo rapporto con lui ai microfoni di Globus Television: “Sono cresciuto avendo una persona che ha vissuto di calcio. Questo rappresenta un privilegio perchè non tutti hanno in casa qualcuno con cui potersi confrontare e ha fatto questo lavoro ai massimi livelli. Mi ha semplificato il percorso, dandomi una mano continua. Lui mi ha sempre rimarcato l’importanza del comportamento fuori dal campo perchè prima di essere calciatori bisogna essere uomini per farsi apprezzare ancora di più”.

Porgiamo sentite condoglianze alla famiglia.

