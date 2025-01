SERIE C: ‘Best goal 2024’, Castellini tra i candidati a vincere il premio

La Lega Pro ha pubblicato i nomi dei calciatori candidati alla realizzazione del più bel gol del 2024, in base alla ricezione del maggior numero di voti ricevuti via social.

Si tratta del 21enne esterno offensivo dell’Arzignano Alberto Lunghi, andato a segno contro la Feralpisalò per la 19/a giornata di Serie C 2024/25, dell’attaccante classe 1990 della Torres Luigi Scotto, in gol contro la Pianese nella 13/a giornata di Serie C 2024/25 e del jolly difensivo bresciano di 21 anni Alessio Castellini in Catania-Rimini, match di semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C 2023/24. Sabato 4 gennaio sarà possibile scoprire il vincitore del premio di ‘best goal’ del 2024, emettendo dunque il verdetto definitivo su chi, tra i calciatori citati, ha realizzato in assoluto la rete più bella dell’anno solare appena trascorso.

