BENEVENTO-CATANIA: info prevendita biglietti Settore Ospiti

E’ già iniziata la prevendita dei biglietti validi per Benevento-Catania, match in programma domenica 5 gennaio alle ore 15:00 e valido per la seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C. Tagliandi disponibili attraverso la piattaforma TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate.

La vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio “Ciro Vigorito”, disponibili al costo di 9 euro (da aggiungersi diritti di prevendita e commissioni) terminerà, in conformità con la normativa vigente, sabato 4 gennaio 2025 alle ore 19:00. Vendita vietata nel settore CURVA SUD ai residenti in Catania e provincia. Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI ai residenti in Benevento e provincia.

Attraverso il seguente link diffuso dal Benevento Calcio, tutte le informazioni nel dettaglio: PREVENDITA BENEVENTO-CATANIA

