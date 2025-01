ROSSAZZURRI IN GIRO: Maffei verso un nuovo cambio di casacca

Mattia Maffei in procinto di lasciare la Cavese? La possibilità è concreta. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, il laterale sinistro 2004 è stato sondato da Giugliano, Trento e Arezzo. Attualmente in prestito agli aquilotti, Maffei ha avuto un buon minutaggio nella prima parte di stagione ma, da quando negli ultimi mesi siede sulla panchina della Cavese mister Vincenzo Maiuri, ha trovato meno spazio. Il calciatore nativo di Avellino, lo ricordiamo, è di proprietà del Catania che lo ha ceduto a titolo temporaneo alla Cavese in estate.

