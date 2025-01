MERCATO: Dini-Catania, Verna in direzione Trapani

Come preannunciato la scorsa settimana, Andrea Dini sarà il nuovo innesto a difesa dei pali per il Catania ed il secondo acquisto a gennaio dopo l’ingaggio di Alessandro Farroni. Trovato l’accordo per il trasferimento del portiere dal Catanzaro, facendo ritorno in Lega Pro dopo l’ultima esperienza vissuta in questa categoria tra le fila del Crotone. Club rossazzurro che si appresta, inoltre, a definire la cessione a titolo definitivo al Trapani di Luca Verna. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, il centrocampista sembrava vicino al passaggio alla Ternana, club in cui ha già giocato in passato, invece dovrebbe sottoscrivere con i granata un contratto di durata biennale.

