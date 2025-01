SERIE C: le ufficialità di mercato del fine settimana (4/5 gennaio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine sabato 4 gennaio e domenica 5 gennaio dalle società del campionato di Serie C, girone C.

L’AZ Picerno formalizza nuovi innesti: dall’ACR Messina arriva a titolo definitivo il difensore classe 1991 Marco Manetta, il quale ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2026, e dal Giugliano il centrocampista classe 2001 Sergio Maselli, per lui accordo sino al 30 giugno 2027. Il Latina annuncia l’ingaggio dell’attaccante Amato Ciciretti, siglando un accordo che lega l’ex calciatore del Benevento (classe 1993) alla società nerazzurra fino al 30 giugno 2026. Lascia il Latina, a titolo temporaneo, il portiere classe 2006 Gabriele Gentile che passa al Gravina FBC.

Rinforzo dalla Juve Stabia per il Trapani. Torna in Sicilia l’ex Catania Enrico Piovanello. L’attaccante (2000) si trasferisce nel club granata con la formula del prestito con con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il Trapani perfeziona, inoltre, l’acquisizione del centrocampista di origini trapanesi Marco Toscano (1997) che giunge in prestito con diritto e/o obbligo di riscatto dall’Avellino. Cessione in prestito dal Trapani al Fasano per l’attaccante argentino Agustìn Marsico, classe ’97. Crotone, ufficiale l’arrivo di Marcello Piras. Il terzino classe 2004 arriva in prestito dal Catanzaro.

(articolo in aggiornamento)

