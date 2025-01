DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Resta l’incazzatura. Sui gol del Benevento poca ferocia”. Carpani: “Dimostrato che c’era la voglia di vincere, pochi minuti ci hanno condannato”

Dopo le parole pronunciate ai microfoni di Telecolor, sia da mister Domenico Toscano che da Gianluca Carpani, riportiamo di seguito le parole dell’allenatore e del centrocampista del Catania in sala stampa:

TOSCANO – “Resta l’incazzatura perchè non portare via punti dopo una prestazione del genere fa veramente arrabbiare. Fino al 70′ grande partita sul campo della capolista, una squadra con un organico importante che sta facendo un campionato altrettanto importante. I nostri cambi non hanno dato l’apporto che ci aspettavamo per giocare ancora con coraggio, pressione in avanti. Ci siamo, invece, abbassati dando spazio al Benevento che negli ultimi 16 metri possiede qualità importanti e le ha sfruttate”.

“Primo posto a -12? Noi dobbiamo guardare in casa nostra e migliorare la classifica partita dopo partita. Dobbiamo migliroare qualcosa perchè si stanno ripetendo sempre gli stessi errori, gli stessi atteggiamenti. Urge un cambiamento. L’incazzatura sta anche nelle letture individuali sui gol, avremmo dovuto mettere più ferocia e cattiveria al cospetto di attaccanti così smaliziati come quelli del Benevento”.

“Con maggiore determinazione e ferocia potevi limitare la pericolosità dei sanniti. Rispetto alla gara d’andata sono cambiati gli ultimi venti minuti nostri; all’andata ci abbiamo messo lo spirito, penso al salvataggio sulla linea di Sturaro e ad altre situazioni per portare a casa tre punti importanti, a Benevento questo ci è mancato ed è l’incazzatura più grande”.

CARPANI – “Sul 2-1 eravamo in controllo del campo, poi pochi minuti ci hanno condannato. Il rammarico è tanto, potevamo fare meglio in alcune situazioni. Lavoriamo giorno per giorno dando il massimo in ogni partita. Il distacco dal primo posto è tanto ma pensiamo esclusivamente a noi stessi. La rabbia è tanta perchè volevamo vincere, in campo abbiamo dimostrato che la voglia c’era, abbiamo dato tutto. Questa rabbia la riporteremo in campo già nei prossimi giorni in vista del prosiego del campionato”.

VIDEO: le parole di Toscano in sala stampa

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

VIDEO: le parole di Carpani in sala stampa

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

