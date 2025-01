SERIE C: le ufficialità di mercato di giovedì 2 gennaio e venerdì 3 gennaio

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato che sono state ufficialmente portate a termine giovedì 2 gennaio e venerdì 3 gennaio dalle società del campionato di Serie C, girone C.

L’Avellino ha prolungato il rapporto contrattuale con il centrocampista Luca Palmiero e dei terzini Paolo Frascatore e Tommaso Cancellotti fino al 30 giugno 2026, cedendo alla Casertana, a titolo definitivo, l’attaccante Michele Vano (classe 1991) ed in prestito secco alla Triestina il terzino sinistro Damiano Cancellieri (2001). In entrata gli irpini tesserano il terzino Gianmarco Todisco, arrivato a titolo definitivo dal Sorrento, firmando un contratto fino al 30 giugno 2027.

Lascia Trapani il centrocampista Andrea Marino (2001), direzione Lecco: cessione a titolo temporaneo fino a giugno. Saluta i granata anche la 27enne punta King Udoh, va alla Triestina in prestito con obbligo di riscatto da parte degli alabardati. Sempre il Trapani formalizza l’ingaggio del 29enne centrocampista Saber Hraiech, preso a titolo definitivo dal Cesena, ed il passaggio di Alfredo Bifulco al Campobasso. Movimento in uscita per il Latina: ufficializzata la cessione dell’attaccante Riccardo Martignago alla Union Clodiense. Passa al Latina, invece, l’attaccante classe 2000 Joseph Ekuban. Arriva dalla Turris (definitivo).

Cresciuto nelle giovanili del Catania, il terzino sinistro catanese Lorenzo Tropea (2004) si trasferisce dalla Cavese dicendo sì al passaggio all’Aquila (Serie D). Rinforzo per quanto riguarda il reparto offensivo del Monopoli: intesa con il Perugia per l’attaccante senegalese di 26 anni Youssouph Cheikh Sylla. Contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per un’altra stagione.

L’AZ Picerno cede a titolo definitivo all’Arezzo il difensore Matteo Gilli (1997), al Pontedera l’esterno d’attacco 22enne con passaporto italo-spagnolo Pablo Vitali e acquisisce, a titolo temporaneo, dall’Ascoli le prestazioni dell’ala classe 2003 Filippo Palazzino. Picerno che, inoltre, acquista dalla Lucchese il centrocampista Malik Djibril. Il giovane centrocampista classe 2006 di proprietà del Benevento Vincenzo Bisogno viene girato in prestito all’Ischia (Serie D).

L’Audace Cerignola trasferisce a titolo definitivo il terzino Alberto Tentardini (1996) e preleva dal Catanzaro l’attaccante Giovanni Volpe (2002), giunto in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ufficiale il ritorno al Cerignola di Ismail Achik. L’attaccante esterno marocchino classe 2000 giunge in prestito dal Bari fino a fine stagione.

