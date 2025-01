SERIE C – Orsi: “Flop Catania e Trapani? Mancano tante partite, possono ancora giocarsela in chiave playoff”

Fernando Orsi, ex Lazio e Inter, dice la sua sulle difficoltà incontrate dal Catania in questo campionato di Serie C nel corso della trasmissione ‘Ottogol’, su Otto Channel:

“Il Catania era partito bene, guidato da un allenatore esperto. Secondo me è una gran bella squadra ma questo è un campionato difficile dove la classifica si presenta corta e non vi è molta differenza di forza e organico tra le partecipanti. Quindi è possibile che ci si siano dei momenti di crisi. Personalmente non mi aspettavo il Monopoli così in alto in classifica mostrando una certa personalità. Catania e Trapani i due flop del campionato? Entrambe puntano ad andare a giocarsela in chiave playoff. Ancora mancano tante partite da qui alla fine del campionato”.

