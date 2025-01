ROSSAZZURRI IN GIRO: Tello, che combini? Cinque giornate di squalifica

Cinque giornate di squalifica perchè, nel finale contro il Sassuolo, “colpiva con uno schiaffo la mano del quarto ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale. E all’atto dell’espulsione applaudiva in maniera ironica il direttore di gara”. E’ quanto comunica il giudice sportivo, con riferimento al comportamento inappropriato del centrocampista Andres Tello. Il colombiano, ancora di proprietà del Catania ed in prestito alla Salernitana, conferma di attraversare un momento fortemente negativo sia a livello personale che di squadra, con i granata a fondo classifica in Serie B. Anche nella passata stagione Tello si rese protagonista di episodi del genere con la maglia del Catania.

