SERIE C: pari tra Picerno e Trapani, colpo Altamura a Foggia. Come cambia la classifica

I posticipi di Picerno e Foggia mettono in archivio la 21a giornata del girone C di Serie C. Nel primo caso i padroni di casa non sono andati oltre il pareggio al cospetto del Trapani. Pari a reti bianche, entrambe le squadre salgono a quota 29 punti portandosi a -2 dalla coppia Giugliano/Catania. Allo “Zaccheria”, invece, il derby pugliese ha visto la formazione ospite incamerare i tre punti grazie al gol di Leonetti al 74′ e Grande al decimo minuto di recupero salendo a quota 26 punti. Riepiloghiamo di seguito i risultati maturati su tutti i campi e la classifica aggiornata:

RISULTATI

ACR Messina 1-3 Audace Cerignola

4′ Ruggero (C), 51′ Anatriello (M), 60′ Salvemini (C), 64′ Romano (C)

AZ Picerno 0-0 Trapani

Benevento 3-2 Catania

20′ Lamesta (B), 27′ Inglese (C), 47′ Jimenez (C), 76′ Lanini (B), 78′ Simonetti (B)

Crotone 1-1 Cavese

5′ Oviszach (CR), 12′ Sorrentino (CA)

Foggia 0-2 Team Altamura

74′ Leonetti, 90’+10 Grande

Giugliano 1-1 Avellino

52′ Sounas (A), 89′ Masala (G)

Juventus NG 1-0 Casertana

81′ Guerra

Latina 3-1 Taranto

42′ Petermann (L), 45′ Crecco (L), 59′ Vona (L), 81′ Papazov (T)

Sorrento 1-2 Monopoli

30′ Bruschi (M), 72′ Bolsius (S), 90’+1 Grandolfo (M)

Turris 0-0 Potenza

CLASSIFICA

1. Benevento 43

2. Monopoli 41

3. Audace Cerignola 38

4. Avellino 36

5. Potenza 36

6. Crotone 33

7. Giugliano 31

8. Catania 31 (-1)

9. AZ Picerno 29

10. Trapani 29

11. Sorrento 27

12. Team Altamura 26

13. Cavese 25

14. Foggia 25

15. Latina 23

16. Juventus Next Gen 21

17. Casertana 20

18. ACR Messina 16

19. Turris 12 (-5)

20. Taranto 3 (-10)

