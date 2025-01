SERIE C – Vecchi (all. Vicenza): “Laezza? Proposte lo fanno un pò vacillare…”

Profilo sondato da Catania e Trapani, il difensore Giuliano Laezza potrebbe lasciare Vicenza in questa sessione di calciomercato. Ha parlato del suo futuro, in sala stampa, l’allenatore biancorosso Stefano Vecchi. Queste le parole evidenziate: “Laezza rientra in quei giocatori a cui vengono prospettate delle situazioni molto interessanti che sicuramente non ti rendono sereno. Premesso che lui vuole rimanere a Vicenza perchè crede in quello che stiamo facendo. E’ chiaro che le proposte che gli arrivano, essendo un giocatore importante, un pò lo fanno vacillare. Sono quelle dinamiche che fanno parte delle valutazioni di un professionista quale lui è”.

