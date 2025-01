SOLO LA MAGLIA: il messaggio degli ultras alla squadra

“Tutti uniti per la maglia”. Questo, in buona sostanza, il messaggio che la tifoseria ha inteso veicolare in occasione di Catania-Giugliano. In un momento di grande difficoltà la Curva Nord in particolare ha chiamato a raccolta il popolo rossazzurro urlando alla squadra di Toscano l’amore per i propri colori, al tempo stesso esprimendo forte dissenso rispetto ai risultati deficitari maturati fino ad oggi.

“Pretendiamo… contestiamo”, questo lo striscione esposto nella Nord sintetizzando un pensiero comune agli altri gruppi ultras presenti sugli spalti del “Massimino”. “Meritiamo di più”: dalla Nord alla Sud, la Catania ultrà lo ha ripetuto a più riprese nel corso dell’incontro. Anche dopo i gol in rapida successione di Guglielmotti ed al triplice fischio dell’arbitro, al di là della buona prestazione complessivamente offerta.

Chiaramente i tifosi spingono affinchè giungano risposte incoraggianti anche dai prossimi banchi di prova. Il 3-1 inflitto al Giugliano non basta per soddisfare le aspettative di una piazza che ha sempre sostenuto ma, adesso, pretende una marcia in più dalla squadra. Spetterà ai giocatori dimostrare sul rettangolo verde di meritare l’affetto ed il sostegno di una tifoseria che chiede primariamente “rispetto”. Rispetto per la maglia indossata, sudandola fino all’ultimo istante.

