STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Dal Catania al Benevento, tante big su Patierno ma difficile che l’Avellino se ne privi”

Cosimo Patierno in uscita da Avellino, adesso che gli irpini stanno definendo l’ingaggio di Facundo Lescano? Il club irpino alla fine potrebbe decidere di non privarsi di lui. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoC.com, Benevento, Catania, Monopoli, Audace Cerignola, Feralpisalò, Ternana e Vis Pesaro sono alla finestra per capire se ci sono i presupposti per un’eventuale cessione da parte dell’Avellino, ma difficilmente i biancoverdi lasceranno partire il centravanti classe 1991 malgrado l’arrivo di Lescano rischi di restringere gli spazi per l’ex punta della Virtus Francavilla.

