STAMPA CAMPANA – Sica: “Picerno e Catania, bicchiere mezzo vuoto. Fondamentale che Toscano lavori con gruppo omogeneo e definitivo”

Il giornalista campano Stefano Sica, presente nella recentissima trasferta del Catania allo stadio “Curcio”, ha parlato così dopo il pareggio di Picerno ai microfoni di Globus Television:

“Si è visto un Catania che già dall’inizio ha provato a schermare il Picerno che impostava dal basso. Un Catania che ha pressato con efficacia cercando di arrugginire la loro impostazione, in questo la squadra di Toscana è riuscita bene perchè il Picerno faticava a trovare la profondità. Poi la partita si è messa in un certo modo. Ne è venuto fuori un pareggio giusto tutto sommato, ma anche un Catania che ha acquistato qualche convinzione in più“.

“I rossazzurri hanno preso in un momento inatteso il gol del pareggio, avrebbero potuto perderla nel finale ma anche vincerla. Il bicchiere alla fine è mezzo vuoto per entrambe le squadre che, forse, avevano l’esigenza di vincere. E’ fondamentale adesso che il Catania trovi una fisionomia anche relativamente ai giocatori ai quali bisogna trovare una sistemazione e che Toscano lavori con un gruppo omogeneo e definitivo perchè comunque c’è una rincorsa verso un posto playoff importante da sostenere, per potersi poi giocare le proprie carte nella post-season”.

