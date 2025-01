SERIE C – D.S. Di Bari: “Catania e Trapani, spesi bei soldini ma nettamente indietro rispetto alle altre”

Direttore sportivo che nelle ultime stagioni è stato operativo a Foggia, Arezzo, Novara, Castellammare di Stabia e Crotone, Giuseppe Di Bari vede così la lotta ai piani alti della classifica nel girone C di Serie C, intervenendo ai microfoni di TMW Radio:

“L’unica realtà che effettivamente sta portando il giusto passo è il Benevento, che ha anche messo in mostra una grande valorizzazione dei giovani avendo avuto un bel ritorno dal punto di vista economico. Avellino, Trapani e Catania hanno speso bei soldini rispetto a tutte le altre ma non stanno ancora mantenendo lo standard che dovevano avere. I biancoverdi però stanno cercando di recuperare, Trapani e Catania sono nettamente indietro”.

“Poi ci sono le realtà che stanno crescendo negli ultimi anni dando continuità ad una programmazione, vedi Monopoli, Cerignola e Potenza, ma in questo girone ci sono più squadre che stanno facendo bene in termini di dettami tecnici e gioco. Il Crotone è partito in difficoltà avendo ridotto moltissimo il budget rispetto al passato ma sta venendo fuori con un allenatore che lavora bene, Longo”.

“Alla fine se la giocheranno in tante, le prime 7-8 squadre possono ambire a giocarsi qualcosa d’importante. Il girone C è un bel girone, quando vedi una partita di questo raggruppamento non c’è mai nulla di scontato perchè, ad eccezione di Taranto e Turris che sono in grandissima difficoltà tutto il resto prova a creare fastidio e problemi alle avversarie”.

