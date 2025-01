STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania, l’apporto dei subentrati a Benevento può confermare certi rumors di mercato…”

Il giornalista campano Stefano Sica, presente nella recentissima trasferta del Catania allo stadio “Vigorito”, ha parlato così dopo la sconfitta maturata al cospetto del Benevento ai microfoni di Globus Television:

“La differenza l’ha fatta l’apporto dei subentrati, positivamente per il Benevento e negativamente per il Catania, lo ha confermato lo stesso Toscano, persona che parla sempre in maniera abbastanza diretta, domenica scorsa lo ha fatto come non mai. Questo magari può confermare certi rumors di mercato su giocatori subentrati che non hanno dato l’apporto che ci si aspettava“.

“Auteri ha avuto il coraggio di cambiare sistema di gioco nella ripresa mettendo in enorme difficoltà Guglielmotti con Simonetti e Lanini. Questo è un dato di fatto. Lasciamo stare il povero Di Tacchio, ingiudicabile per certi aspetti, e anche D’Andrea in una squadra che in quel momento stava arretrando troppo, con D’Andrea che doveva fungere quasi da collante tra Inglese ed il centrocampo. Verna si è visto poco e niente. De Rose anche ha perso troppi palloni per i miei gusti, Lunetta ha faticato moltissimo in tutt’e due le fasi”.

“La condizione psicologica fa la differenza. Secondo me il Catania in questo momento è da rivedere anche dal punto di vita della coesione. Credo ci siano tantissime cose da aggiustare sotto molteplici punti di vista se si vuole almeno provare ad agguantare i playoff in una posizione di classifica dignitosa, ovviamente tutto può ancora succedere ma dei cambiamenti vanno fatti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***