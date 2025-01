SERIE C: le ufficialità di mercato di giovedì 9 gennaio

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine giovedì 9 gennaio per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

Il Catania ha formalizzato quattro operazioni in uscita: in prestito l’attaccante Gabriel Popovic (classe 2003) alla Puteolana, il portiere Domiziano Tirelli (2006) al Livorno, il difensore Tommaso Silvestri (classe ’91) alla Triestina, l’estremo difensore Marius Adamonis (27 anni) al Sudtirol, in quest’ultimo caso con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie B degli altoatesini. Il Potenza blinda il 34enne bomber Salvatore Caturano prolungando il contratto fino al 30 giugno 2027 ed acquisisce il diritto alla prestazioni sportive del centrocampista classe 2002 Antonios Siatounis (titolo definitivo) proveniente dalla Virtus Entella.

Team Altamura: accordo biennale per prolungare fino al 2027 la permanenza in biancorosso del centrocampista Michele Grande (2003) e cessione di Salvatore Molinaro, attaccante classe 1998, alla Scafatese guidata da Gianluca Atzori. La Casertana solleva dall’incarico di allenatore Manuel Iori affidando la guida tecnica a Massimo Pavanel ed il ruolo di Direttore Sportivo a Carlo Taldo.

Il Sorrento si assicura il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista centrale Antonio Matera (1996), che ha iniziato la stagione in corso con il Taranto, e del centrale difensivo del Foggia Luigi Carillo (1996). Intesa su base triennale per il Giugliano, che acquista dalla Sampdoria il centrocampista classe 2007 Marco Genovese. L’esterno destro catanese Flavio Di Dio (2002) lascia l’Audace Cerignola trasferendosi al Lecco, via Juve Stabia in prestito.

===>>> SERIE C: le ufficialità di mercato di lunedì, martedì e mercoledì (6/7/8 gennaio)

===>>> SERIE C: le ufficialità di mercato del fine settimana (4/5 gennaio)

===>>> SERIE C: le ufficialità di mercato di giovedì 2 gennaio e venerdì 3 gennaio



***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***