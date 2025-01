STAMPA NAZIONALE – Di Stefano (Sky Sport): “Il Catania qualcosa di serio ed importante sul mercato la farà. Condizioni Faggiano downgrade per la squadra. Su Toscano…”

Ai microfoni di Telecolor, nel corso della trasmissione ‘Preview’, il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato del Catania di mister Toscano, di prospettive e intenzioni del club rossazzurro. Ecco quanto evidenziato:

“Fino al 70′ a Benevento ho visto la miglior partita della stagione del Catania e, da illuso, avevo guardato la classifica pensando ancora al primo posto, poi è successo il patatrac. Penso che ha fatto bene a Grella a parlare, perchè parlando con i giornalisti ha parlato alla città nonostante le difficoltà che sono palesi in questo momento. E’ una società molto giovane, nata nel 2022, sono state fatte delle cose belle e giuste ma anche errori madornali. Lo sanno loro per primi, consapevoli di questa situazione”.

“Da quello che è ho compreso la loro intenzione non è quella di mollare ma proseguire e insistere, strutturarsi ancora di più, coprire gli errori fatti, provare a non farli più e reagire. Non siamo ancora al momento delle analisi e dei bilanci, questi si fanno a fine stagione. Oggi il bilancio è pessimo perchè ci aspettavamo altro dopo l’arrivo di un allenatore che è il più grande degli ultimi 7-8 anni in Serie C, di giocatori dal calibro di Luperini che ha deluso come tanti altri. Il bilancio è negativo ma io percepisco la voglia di reagire, l’intenzione di mettere ancora forze ed energie economiche“.

“Non ho mai visto una società straniera entrare nel calcio con una buona dirigenza e all’improvviso fare il salto dalla D alla A. Per quel che sento dire anche a grandi dirigenti, Il campionato di Serie C girone C è il più duro d’Italia, chiaramente parametrato alla disponibilità economica e alle piazze. Inutile negare le difficoltà oggettive della dirigenza del Catania, mi aspettavo un alto impatto e anche quest’anno quando sono arrivati Toscano e Faggiano. La sfortuna si accanisce, perchè le non ottimali condizioni di Faggiano nel corso della stagione sono state un downgrade per questa squadra. Io sono stato ad Assisi, ho visto come Faggiano stava a contatto con la squadra, come parlava con il mister, era l’uomo di calcio che serviva in quel momento. Grella l’uomo dei conti e Faggiano l’uomo di campo, la sua assenza è stata un vero problema purtroppo”.

“Il Catania o stravince – come ha fatto – la D, o probabilmente il tanto amore che ha la squadra e il poco equilibrio all’interno della società non garantisce al Catania di vincere un campionato diciamo a tappe. L’infortunio, tra virgolette, di Faggiano ha fatto il resto. Al di là di tutto speriamo si riprenda e stia meglio al più presto. Se era un fuoriclasse in Serie B e un grande dirigente in A, in C con le sue scelte e i suoi modi di fare poteva dare un importante aiuto per vincere il campionato. Spero che torni in forma, per lui, e che torni a difendere la scrivania del Catania perchè in giro per l’Italia è difficile trovare uno come Faggiano. Non lo dico per piaggeria ma perchè un pò lo conosco”.

“Ritengo che quello del Catania sia un mercato non di pancia ma di testa, rispetto a quello che oggi le casse del club richiedono sia fatto. Mi sembra si vogliano sistemare alcune cose dal punto di vista finanziario, con giocatori non entrati nella mente e nel cuore tecnico di Mimmo Toscano, che sono convinto resta e resterà a Catania anche nella prossima stagione ma bisognerà chiaramente fargli una squadra più a sua immagine e somiglianza. La squadra che è stata allestita era piena di calciatori di valore, ma probabilmente non rispecchiava le caratteristiche funzionali alle esigenze di Toscano, questo è un errore. Tra adesso e giugno va fatta una squadra con una prospettiva che determini l’espressione del suo tipo di calcio. Troppo spesso Toscano è stato costretto a cambiare interpreti e ruoli nel corso della stagione”.

“Il mercato di gennaio del Catania? Non è necessario prendere nomi di prima fascia, perchè a volte forse è più importante sistemare gli equilibri di spogliatoio non solo dal punto di vista tecnico ma anche comportamentale. Io sono convinto che qualcosa di serio ed importante il Catania sul mercato di gennaio la farà nei prossimi giorni”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***