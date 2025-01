SERIE C – Turris, Primicile: “Criticità gestionali spaventose, non credo ci siano le condizioni per terminare la stagione”

Se a Taranto i calciatori hanno preannunciato di scioperare non avendo ancora ricevuto il pagamento delle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, con il conseguente ritorno del rischio esclusione dal campionato, a Torre del Greco lo scenario non è dei migliori. Il dirigente della Turris Rosario Primicile ha infatti annunciato il suo disimpegno e riportato quanto segue, secondo quanto si legge su tuttoturris.com:

“Il mercato è e resta bloccato, e la situazione in generale è disperata. A meno di clamorosi ribaltoni arriverà un’altra pesante penalizzazione che renderà ancora più drammatica la classifica ma, per quanto possa sembrare paradossale, l’aspetto sportivo non è quello messo peggio. Le criticità gestionali sono spaventose e l’inerzia della dirigenza complica tutto. Onestamente non immaginavo di trovare una situazione del genere. A dirla tutta, non credo neanche ci siano le condizioni per terminare la stagione, tenuto conto della prossima scadenza del 16 febbraio. Per questo la cosa più giusta è fermarmi. Andare avanti non porterebbe da nessuna parte”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***