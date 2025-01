STAMPA TERNANA: “Verna aveva detto sì ai rossoverdi, ma il blitz del Trapani ha funzionato”

Il Presidente del Trapani Valerio Antonini, alcune settimane fa, non aveva fatto mistero di gradire qualche centrocampista del Catania. Nelle ultime ore il focus si è concentrato su Luca Verna, vincendo in particolare la concorrenza della Ternana. Dalla stampa umbra apprendiamo che ad avere fatto saltare la trattativa per il passaggio di Verna al club rossoverde è stato l’eccessivo temporeggiamento della stessa società ternana.

Secondo quanto riporta ternananews.it, il giocatore aveva risposto “sì” alla proposta fatta pervenire dalla dirigenza umbra ed era ben felice di lavorare con mister Abate. Ma il blitz del Trapani di ieri ha funzionato. E così, nonostante Verna avesse accettato il ritorno, la società granata ha rilanciato con decisione. Il Trapani ha offerto un ingaggio migliore al giocatore e soprattutto ha giocato sulla velocità soffiando alla Ternana un obiettivo di mercato fermato da tempo. Sorride, in ogni caso, il Catania che aveva collocato Verna in uscita liberandosi di un contratto gravoso per le casse societarie.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***