PAGELLE DI REPARTO: super Guglielmotti, Jimenez fondamentale per il gioco rossazzurro

Vittoria del Catania per 3-1 sul Giugliano. La doppietta di Guglielmotti e il sigillo di Lunetta regalano ai rossazzurri un successo importante al “Massimino”. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6+

Il Giugliano è stordito dopo la doppia sberla presa a freddo, e prova nel tempo a creare qualche grattacapo. I campani riescono a riaprire l’incontro sfruttando la solita dormita difensiva (troppo morbido l’approccio nei confronti di Del Sole, lasciato libero di colpire il pallone e mandarlo in rete), a conferma che il reparto ha estremo bisogno di rinforzi dal mercato.

Il migliore in difesa:

Quaini 6.5 – Importante intervento a inizio secondo tempo, ci mette impegno e dimostra di essere legato fortemente alla causa. Errore di reparto in occasione della rete di Del Sole.

Dini 6, Castellini 6, Anastasio 6, Del Fabro 6, Ierardi sv

CENTROCAMPO 7+

Catania quadrato in mezzo al campo, compatto e agevolato dalle dinamiche dell’incontro, con il doppio vantaggio conquistato in appena 14′ che indirizza l’inerzia del match sin dalle prime battute. Nella ripresa il copione non cambia anche se le sostituzioni alterano un po’ gli equilibri. Infortunio per Sturaro.

I migliori a centrocampo:

Guglielmotti 8 – Segna due reti fondamentali per la squadra e per la propria stagione, tornando ad essere – almeno in questa circostanza – quel giocatore fondamentale visto ad inizio campionato. Mette in discesa la gara dei rossazzurri, attacca e difende con costanza, dimostrando di aver ritrovato consapevolezza dei propri mezzi.

Jimenez 7.5 – In versione “ispiratore” riesce ad incidere con costanza, mettendo in campo quella qualità già vista in precedenti occasioni. Un calciatore fondamentale per lo sviluppo del gioco degli etnei come dimostrato dagli assist sciorinati al Massimino.

Di Tacchio 6, De Rose 6, Lunetta 7 Sturaro sv, Raimo 6

ATTACCO 6

Proposta offensiva leggermente diversificata rispetto alle scorse partite. Jimenez ispira sulla trequarti per Montalto e Inglese che si danno da fare. Il primo sbaglia un gol che avrebbe potuto chiudere prima i giochi ma nel complesso la prova è positiva per entrambi gli interpreti scelti da Toscano.

Il migliore in attacco

Inglese 6.5 – Gioca come sempre al servizio della squadra, ispirando i compagni e facendo da esempio per la capacità di sacrificarsi e spendersi in ogni momento. Meriterebbe il gol ma la traversa gli dice “no”.

Montalto 5.5

ALLENATORE:

Toscano 6.5 – Stavolta il tecnico della compagine catanese ha lavorato bene sulla testa e sull’impostazione del match, mettendo sul rettangolo verde del Massimino una squadra compatta e con le idee chiare.

