UFFICIALE: Adamonis si trasferisce al Sudtirol

“Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marius Adamonis alla società FC Südtirol, con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni”. E’ quanto riporta la nota diffusa in queste ore dalla società rossazzurra. Quando si legge “al verificarsi di determinate condizioni”, il riferimento va alla permanenza in B del club altoatesino. In caso di salvezza, pertanto, il Sudtirol acquisirebbe automaticamente l’intera proprietà del cartellino di Adamonis.

