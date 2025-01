VERSO BENEVENTO-CATANIA: Auteri e Toscano, conferenza stampa alla vigilia del match

Domani, sabato 4 gennaio alle ore 10.30 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in vista della sfida di Benevento, in calendario domenica con fischio d’inizio alle 15.00 e valevole per la seconda giornata di ritorno del girone C del campionato di Serie C, il tecnico del Catania risponderà alle domande dei giornalisti. Si farà il punto della situazione in casa rossazzurra dopo la sosta, puntando i riflettori sulle insidie che nasconde la gara del “Vigorito”. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale.

Sabato, sempre nel pomeriggio ma alle 16.30, sarà invece l’allenatore del Benevento Gaetano Auteri ad incontrare gli organi di informazione presso la sala stampa dell’impianto sportivo giallorosso. In questo caso la conferenza verrà trasmessa in diretta esclusiva su Ottochannel, Canale 16 del digitale terrestre, e in streaming su www.ottochannel.tv

