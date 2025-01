BENEVENTO-CATANIA: ecco dove vedere la partita in tv

Domenica 5 gennaio il Catania, dopo avere archiviato il 2024 piegando tra le mura amiche la resistenza del Sorrento, affronterà il Benevento per la ventunesima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 15:00 presso lo stadio “Ciro Vigorito”.

In vista del match è prevista in tv la copertura gratuita dell’incontro, in Sicilia, su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) che garantirà la visione integrale della partita (no streaming). Previsti collegamenti presso l’impianto sportivo calabrese a partire dalle 14:00. La stessa emittente trasmetterà la gara in differita lunedì 6 gennaio alle 22:15. Inoltre i possessori di abbonamento potranno assistere al match su Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW.

