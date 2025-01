VERSO PICERNO-CATANIA: conosciamo meglio la squadra di Tomei

La scorsa stagione la panchina del Monopoli, in questo campionato una nuova esperienza da allenatore in prima per Francesco Tomei, alla guida dell’AZ Picerno. Dopo avere provato a convincere (senza successo) mister Emilio Longo a proseguire il percorso intrapreso, la società lucana in estate ha individuato in Tomei il profilo giusto per dare continuità al progetto tecnico avviato qualche anno fa. I rossoblu sono ripartiti dallo storico vice di Eusebio Di Francesco negli anni di Pescara (dove ha conosciuto proprio Roberto Inglese, avversario al ‘Massimino’), Lecce, Sassuolo e Roma. Per lui anche un’esperienza da tecnico in seconda a Verona.

“I sistemi di gioco vanno adattati alle qualità dei calciatori, la cosa a cui tengo è che la squadra voglia fare la partita con aggressività e che cerchi tramite la prestazione di portare a casa il massimo. Saremo una squadra propositiva”, con queste parole Tomei si era presentato la scorsa estate a stampa e tifosi del Monopoli, avventura durata durata 19 partite. Il Picerno crede tanto nelle sue capacità e il ruolino di marcia di questa stagione dice che i rossoblu hanno ottenuto fin qui 8 vittorie, altrettanti pareggi e riportato 6 sconfitte.

Sul campo gli stessi punti del Catania (32), ma gli etnei sono separati in classifica dal -1 inflitto dalla giustizia sportiva. Il Picerno si fa preferire per numero di reti subite (18 contro le 24 del Catania), meglio invece la squadra di Toscano sulla base dei gol realizzati (34 contro 27). Per quanto concerne il computo delle gare interne ed esterne, il Picerno ha raccolto tre punti in più rispetto al Catania, viceversa +3 i rossazzurri in trasferta a differenza dei lucani.

Tomei insisterà su un sistema di gioco basato sul 4-2-3-1. Il Picerno si dimostra solido, ben messo in campo ed organizzato, propositivo in fase offensiva prediligendo lo sviluppo del gioco dal basso. La squadra non ha risentito sostanzialmente della perdita di pedine preziose, vedi il capocannoniere Murano ed il centrocampista Gallo, puntando su profili come gli attaccanti Bernardotto e Volpicelli, oppure il centrocampista ex Messina Franco che aggiunge qualità, visione di gioco e leadership alla rosa incastrandosi molto bene con l’argentino De Ciancio. Dal mercato di gennaio è arrivato Maselli (via Giugliano), elemento dotato di personalità, tecnica ed intelligenza tattica in mezzo al campo.

Là davanti non mancano qualità, tecnica, fantasia ed imprevedibilità sugli esterni e dalla trequarti in su. La scorsa gestione non è stato gestito al meglio Maiorino, calciatore recuperato sul piano fisico e capace di incidere molto nell’economia delle partite. Elemento di indubbie qualità con tanta esperienza in C che può trovare la giocata vincente se gli si concede spazio. Il già citato Volpicelli si dimostra particolarmente incisivo da subentrato. Gli esterni Energe (24 anni) e Petito (22) sono molto interessanti, pericolosi negli inserimenti come il 33enne Esposito. Tra i punti di forza spicca il giovane attaccante classe 2003 Andrea Santarcangelo, molto seguito da club di B e C.

Picerno che è solito attaccare con tanti uomini. Il reparto arretrato era guidato dal centrale Gilli, ceduto a gennaio ma rimpiazzato da Manetta, difensore di livello proveniente dal Messina. Il terzino sinistro Walter Guerra è la colonna portante della leonessa. Sulla destra Pagliai, che ha compiuto di recente 23 anni, è un profilo davvero niente male: uomo assist con qualche gol all’attivo, dotato di buona tecnica e facilità di corsa. Gioventù anche a difesa dei pali, dove Elia Summa (classe 2003) si conferma portiere di talento che denota autorità e sicurezza. ICi sarà da prestare particolare attenzione a questo Picerno, che presenta in organico buone individualità ed un collettivo sbarazzino ed efficace. La società, poi, si presenta con un’organizzazione capillare, guidata da una proprietà solida operativa in una realtà di circa 5mila abitanti.

