A MENTE FREDDA | Segnali di ripresa, aspettiamo per capire se il malato è in via di guarigione

Sembrava di rivivere il film già visto tante volte di un Catania che, alle prime difficoltà, si scioglie. Stavolta, invece, i rossazzurri hanno dato segnali di risveglio venendo fuori da un momento assai delicato con carattere e personalità. Sul campo della capolista è arrivata quella prova d’orgoglio che avevamo auspicato alla vigilia. Sapendo soffrire, respingendo gli attacchi del Monopoli proprio quando i biancoverdi ritenevano di avere in mano le redini del gioco e l’inerzia dalla propria parte. La squadra di Toscano ha barcollato, ma non mollato. Merito di un atteggiamento apprezzabile del gruppo nella sua interezza, non ricercando facili alibi (vedi le numerose defezioni) ma affrontando le situazioni di criticità a testa alta.

I rossazzurri dovevano scendere in campo “per l’onore di Catania”, come il grande striscione che campeggiava nel settore riservato ai tifosi ospiti. Lo hanno fatto. Onorando la maglia senza concedere più di tanto al Monopoli, stringendo i denti e attendendo il momento giusto per piazzare la stoccata vincente. In altre parole, badando al sodo. Questo prevedeva il piano gara di Toscano, ben studiato in settimana e altrettanto bene applicato in campo, incamerando tre punti che danno ossigeno e fiducia. Era quello che serviva ad un ambiente in forte contestazione dopo una settimana di critiche e polemiche.

Mantenere i piedi ben piantati per terra, tuttavia, è doveroso. La parola “illusione” ha spesso accompagnato il percorso del Catania, aggrappatosi ad un’altalena di prestazioni e risultati rinviando l’appuntamento con la continuità. Dondolarsi sull’altalena significa non trovare mai un equilibrio stabile. E’ il momento, ora più che mai, di ottenere conferme. Avere il coraggio di andare avanti senza la paura di sbagliare, con uno spirito diverso per affrontare il resto della stagione. Il Catania è un malato di lungo corso, alla ricerca della medicina giusta. Per capire se è in via di guarigione, aspettiamo le prossime settimane.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***