ALLEGRETTO: “Sognavo questa maglia da bambino. A Monopoli dovremo dare tutti qualcosa in più”

Il difensore Andrea Allegretto, neo acquisto del Catania, rilascia le sue prime dichiarazioni da calciatore rossazzurro ai canali ufficiali del club. Ecco quanto evidenziato:

“E’ un onore essere qui, un’emozione grandissima vestire la maglia del Catania. Un sogno che si realizza e avevo da bambino. Seguivo il Catania già ai tempi della militanza dei rossazzurri in Serie A. Ringrazio la società etnea per avermi dato questa possibilità ed il Picerno per avermi concesso l’opportunità di venire a giocare in questa grande piazza”.

“Cosa cambia con la difesa a tre? In fase offensiva già a Picerno impostavamo a tre, quindi da questo punto di vista non mi cambia niente, in fase difensiva invece c’è più copertura dietro. Grazie ai consigli del mister e alle sue indicazioni mi adatterò a questo modulo. Venire qui e trovare giocatori come Inglese, Di Tacchio e Luperini posso dire che è un grande onore davvero perchè sono giocatori che hanno giocato in categorie importanti”.

“Monopoli? Siamo concentrati a fare meglio già da domenica. Sappiamo di venire da una brutta partita. Affronteremo una bella squadra, che non a caso occupa i piani alti della classifica. Formazione rognosa, quella biancoverde. Dobbiamo dare tutti, dal primo all’ultimo, qualcosa in più per portare il risultato a casa”.

VIDEO: le parole di Allegretto

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***