CATANIA-CASERTANA: martedì al via la vendita dei biglietti

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Martedì 11 febbraio, alle ore 10.00, avrà inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Casertana, valevole per la ventisettesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025 ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica 16 febbraio alle ore 17.30. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it ed in tutte le rivendite autorizzate.

Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, esibendo in entrambi i casi il documento d’identità. I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale (non saranno valide le ricevute provvisorie degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità.

Di seguito, le indicazioni dettagliate:

CATANIA-CASERTANA – 16/02/2025 – Ore 17.30

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 16

Tribuna B € 30

Tribuna A € 45

Tribuna Elite € 75

Settore Ospiti – Vendita non avviata in attesa di indicazioni dell’Autorità competente.

Biglietti gratuiti per i diversamente abili – Si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione del sito ufficiale.

