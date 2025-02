GRANDOLFO (Monopoli): “Inerzia della partita dalla nostra parte, ma ci sta di perdere col Catania”

Il bomber del Monopoli Francesco Grandolfo, autore del gol del momentaneo 1-1 contro il Catania allo stadio “Vito Simone Veneziani”, commenta ai microfoni di Antenna Sud la sconfitta maturata domenica pomeriggio:

“Ci siamo fatti prendere un pò troppo dall’entusiasmo dopo il pari. Ci siamo allungati un pò perchè l’inerzia della partita nel secondo tempo era dalla nostra parte, abbiamo provato a sfruttare le difficoltà del Catania facendo di tutto per vincere, ma a portare a casa i tre punti sono stati i rossazzurri. Questo dimostra che è un campionato dove tante squadre perderanno punti perchè ci sono tante squadre forti come il Catania, che forse ad inizio stagione veniva indicata come la favorita per la promozione diretta. Ci sta che si possa perdere col Catania”.

