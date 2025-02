DE PAOLI a Telecolor: “Non potevo immaginare esordio migliore”

Ha segnato alla prima presenza in rossazzurro: De Paoli ha commentato ai microfoni di Telecolor la vittoria del Catania sul Monopoli:

“Esordio migliore non potevo chiedere, l’importante era portare i tre punti a casa. Giocare a Monopoli non è mai facile. Il risultato è sempre prioritario, ovvio che spero di segnare il più possibile. Ho dedicato il gol a mia nonna che è venuta a mancare un paio di settimane fa. Inglese è stato bravissimo in occasione della mia rete a fare pressione. Se ho percepito diffidenza nei miei confronti? In una piazza come Catania le aspettative giustamente sono sempre altissime, a livello personale affronto ogni momento con il massimo impegno e con serenità al tempo stesso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***